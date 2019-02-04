إخطارات بتجريف أراضي سلفيت لصالح مخطط "إسرائيلي"

سلم الارتباط الفلسطيني لبلدية كفل حارس، مخططا لاقامة خط لمياه الصرف الصحي، يمر من اراضي عدد من مواطني بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

رئيس بلدية كفل حارس عبد الرحيم بوزية قال: "قبل يومين قام الارتباط الفلسطيني بتسليمنا مخطط اسرائيلي لتجريف أراض لعدد من مواطني البلدة ممن لديهم أراضي في الجهة الغربية من البلدة، وتعرف بمنطقة خلة ام الفحم ومنطقة بير حارس، وذلك بحجة إقامة خط مجاري بطول 2.800كليلو، وبعرض 8م حسب المخطط الاسرائيلي.

وأضاف بوزية أنه على المواطنين اصحاب الاراضي تقديم اعتراضات منذ استلام المخطط الاسرائيلي، ولمده 30 يوما من تاريخه.

وأشار بوزية إلى أنه سيتم تخريب ما يقارب 22 دونما لأراضي المواطنين، وإقتلاع عشرات من أشجار الزيتون.

بدوره، قال جمال الاحمد منسق لجنة الدفاع عن الاراضي في محافظة سلفيت: يقوم الاحتلال بتنفيذ عدة مشاريع للبنية التحتية بشكل عام، وحاليا يشرع بعمل مشروع خط مجاري يربط مستوطناته ببعضها البعض في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة سلفيت.

ويبدأ خط مياه الصرف من مستوطنة أرائيل مرورا بأراضي مواطني كفل حارس، وبأراضي مواطني حارس، ليسير باتجاه أراضي مواطني سرطة وبروقين وكفر الديك ورافات وديربلوط، الى ان يصل الى أراضي الفلسطينيين في منطقة راس العين.

حيث ان معظم الاراضي مزروعة بأشجار الزيتون، وبالتالي فإن هذا الخط سيؤدي الى اقتلاع الاف الاشجار، وتجريف وتخريب مئات الدونمات.

وأشار جمال إلى أنه يجب على المواطنين تقديم اعتراضاتهم لدى محافظة سلفيت والارتباط الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية ذات الشأن، ضمن الفترة الزمنية التي حددها الاحتلال للاعتراض، وهي 30 يوما من تسليمهم الاخطار، وقبل البدء بأعمال التجريف من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

" معـا "