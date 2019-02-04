ارتفاع حصيلة انفجار أنبوب النفط في المكسيك إلى 125 قتيلا

ارتفعت حصيلة انفجار أنبوب نفط بوسط المكسيك في كانون الثاني/يناير إلى 125 قتيلا، فيما لا يزال عدد من الضحايا في المستشفيات.

واشتعلت النيران في 18 كانون الثاني/يناير في أنبوب نفط في تلاويليلبان على بعد نحو 120 كلم شمال مكسيكو بعدما قام لصوص بثقبه لسرقة محروقات.

وجذب هذا التسرب حوالى 700 من سكان البلدة الذين تهافتوا على جمع الوقود ففاجأهم الانفجار الذي نجمت عنه كتلة نارية.

وتوفي 68 من الضحايا في موقع الكارثة و57 في المستشفى. وكان 22 شخصا لا يزالون في المستشفيات لإصابات متفاوتة الخطورة، وبعضهم مصابون بحروق في 80% من أجسادهم أو أكثر من ذلك.