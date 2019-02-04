3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أفادت إذاعة "صوت الاسرى"، أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال بينهم أسيران محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير حابس محمود يوسف بيوض من مدينة رام الله ( 46 عامًا ) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير بلال يعقوب أحمد البرغوثي "دار عثمان" (43 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد 16 مرة بالإضافة إلى 35 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير فادي إبراهيم نمر نايفة (35 عامًا ) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 26 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون