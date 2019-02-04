مالية غزة: صرف رواتب التشغيل المؤقت "طموح 2" اليوم الاثنين

أعلنت وزارة المالية بغزة اليوم الاثنين، عن صرف رواتب التشغيل المؤقت "طموح 2" لشهر 12/2018 في كافة فروع بنك البريد.

وكان وكيل وزارة العمل في غزة موسى السماك أعلن، عن صرف رواتب برنامج "طموح2" لـ5000 خريج وعامل بقطاع غزة خلال الأسبوع الجاري.

وقال السماك في تصريحات له السبت الماضي، إن الصرف سيكون عبر فروع البريد المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وذكر أن الصرف سيكون لشهر واحد لـ2500 خريج و2500 عامل، وأن قيمة الصرف ستكون 1200 شيقل للأطباء، و1000 شيقل لحملة البكالوريوس، و900 شيقل للدبلوم، و800 شيقل للعمال.

وأطلقت وزارة العمل مؤخرا ًبرنامج "طموح 2" لتنمية قدرات الشباب والخريجين الذي وفر (5000) فرصة عمل للخريجين و(5000) فرصة عمل للعمال، والذي تموله المؤسسة الحكومية ويستهدف القطاعات التالية: (القطاع الحكومي، القطاع شبه الحكومي، القطاع الأهلي، والقطاع الخاص).

ويعاني قطاع غزة المحاصر من ارتفاع معدلات البطالة خصوصاً بين فئة الشباب من الخريجين والعمال بنسبة (53%) بحسب وزارة العمل.