وزير الأشغال يعلن إعادة إعمار 90 %من منازل غزة المدمرة في حرب 2014

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد محمد الحساينة، أنه تم إنجاز ما نسبته 90 % من إعادة إعمار المنازل المدمرة كليا خلال الحرب الأخيرة على غزة، في صيف عام 2014، على قطاع غزة.

وقال خلال مؤتمر صحافي، أعقب التوقيع على عقود مشاريع إعمار خاصة بدعم إيطالي، وكذلك توقيع عقود المنحة الألمانية، أنه سيجري إنشاء 111 وحدة وسكنية، بموجب هذه المنحة، لبناء المنازل المدمرة، بقيمة 23 مليون دولار.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بمتابعة حثيثة وتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، بإعطاء ملف إعادة الإعمار الأولوية على أجندة حكومة الوفاق الوطني، رغم مواجهة وزارة الأشغال الكثير من التحديات والعقبات وحولت الدمار إلى اعمار.

وأوضح أنه جرى إعادة إعمار 9308 وحدة سكنية مهدمة كليا بقيمة 347 مليون دولار، وإصلاح 100 ألف وحدة سكنية بقيمة 205 مليون دولار، وقال «قمنا بترميم 17 برجا متضررا بشكل جزئي». وتابع «بإنجاز هذه المشروعات نكون قد أنهينا إعادة إعمار حي الندى بالكامل ونحن ننتظر حاليا موافقة روما لطرح العطاء الخاص بمشروع إعادة إعمار برج المجمع الإيطالي».

وبخصوص قطاع الإسكان، أشار إلى أنه جرى تنفيذ مشروعات إسكانية بقيمة 200 مليون دولار، شملت بناء مدن وأحياء سكنية جديدة، وهناك جزء آخر من هذه المشاريع بقيمة 19 مليون دولار تم تخصيصه لترميم منازل الفقراء.

يشار إلى أن قوات الاحتلال شنت في عام 2014 حربا هي الأعنف ضد الفلسطينيين ، ودامت تلك الحرب 51 يوما، أسفرت عن استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني، وإصابة أكثر من 14 ألفا آخرين، وتعمدت قوات الاحتلال خلالها هدم آلاف المنازل والوحدات السكنية والمصانع.

وبالرغم من انقضاء أكثر من أربعة أعوام على الحرب، إلا إن هناك عائلات لا تزال تقيم في منازل مستأجرة، لعدم حصولها على أموال الدعم اللازم لإعادة بناء منازلها.

وكانت الدول المانحة قد تعهدت في مؤتمر عقد عقب الحرب في العاصمة المصرية القاهرة، تقديم الدعم اللازم لإعادة الإعمار، غير أن عددا من هذه الدول لم يف بالتزاماته.