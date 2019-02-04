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الاحتلال يعتقل شابًا اجتاز السياج جنوبي القطاع

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 08:23 - 04 فبراير 2019
ارشيفية ارشيفية
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين،  شابًا فلسطينيًا اجتاز السياج الفاصل من منطقة جنوبي قطاع غزة.

ووفق القناة العبرية الثانية، فقد تم نقله للتحقيق، مضيفة أن قوات جيش الاحتلال اعتقلت خمسة أخرين اجتازوا السياج الفاصل  أمس السبت.

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