"إسرائيل اليوم": الكابنيت سيستقطع رواتب الأسرى والشهداء خلال أسبوعين

ذكرت صحيفة "اسرائيل اليوم" بأن المجلس الأمني المصغر "الكابنيت" سيصادق خلال أسبوعين على قرار لاستقطاع جزء من أموال العائدات الفلسطينية التي تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية والسبب استمرار حكومة رام الله بدفع رواتب لذوي الأسرى والشهداء .

وسيتم استقطاع الأموال وفقا للقانون الذي تم المصادقة عليه في الكابينت الصيف الماضي والذي أعده عضو الكنيست من حزب يش عاتيد العيزر شطرين" والعضو "افي ديختر" من حزب الليكود .

ووفقا للقانون فيجب على وزارة الحرب "الإسرائيلية" أن تعرض لوزراء الكابنيت حجم الرواتب التي تدعم بها السلطة الفلسطينية ذوي الأسرى والشهداء، حينها سيطالب من وزير المالية "الإسرائيلية" استقطاع المبلغ المالي الذي ستعرضه وزارة الحرب من أموال العائدات الفلسطينية.