ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يبعد 7 مقدسيات عن الأقصى لمدة أسبوعين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:16 - 04 فبراير 2019
المسجد الاقصى ستوري المسجد الاقصى ستوري
مشاركة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، إبعاد سبع مرابطات من مدينة القدس المحتلة عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوعين، في الوقت الذي ستعقد محكمة الاحتلال جلسة لعدد منهن في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت يوم أمس 6 نساء وفتاة، خلال خروجهن من أبواب الأقصى، ونفذت الاعتقالات من أبواب: حطة، والأسباط، والمجلس "الناظر".

وشملت قرارات الإبعاد: دينا طروة، وزينب طروة، وابتسام الطويل، ورانية غزاوي، وجهاد الرازم، وسعاد عبيدية، وصفاء الإمام.

وحسب المحامي خالد زبارقة-الذي تابع قضية المرابطات- فإن الاعتقال، جاء بحجة "الجلوس في المنطقة الشرقية داخل المسجد الأقصى/ "باب الرحمة".

متعلقات