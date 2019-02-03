كيف تحصل على "نكهة" القهوة المثالية ؟

اكتشف العلماء، أن البكتيريا لها دور مهم في إكساب القهوة نكهتها الرائعة من خلال مقاومتها للكائنات الحية الدقيقة الأخرى.

وتوفر الكائنات الحية الدقيقة، منها بكتيريا النستق وبكتيريا العصية اللبنية، أقوى نكهة للقهوة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

ومن الشيق أن هذه البكتريا نفسها تحول الملفوف إلى مخلل ملفوف وتحفز تخمير العجينة.

وتتكاثر البكتريا في حبوب البن أثناء عملية التخمير، فعادة ما تترك القهوة لمدة تصل إلى 24 ساعة لتحسين نكهة مشروب القهوة النهائي.

وقال أحد مؤلفي الدراسة، الدكتور لوك دو فويست، من جامعة فريجي في العاصمة البلجيكية بروكسل: إن فنجان القهوة هو المنتج النهائي لسلسلة معقدة من العمليات، وهي الزراعة ومعالجة ما بعد الحصاد والتحميص ومن ثم تحويلها إلى مشروب.

ويوجد عدة أنواع من معالجة البن بعض الحصاد أهمها، المعالجة الرطبة والجافة، فخلال مرحلة المعالجة الرطبة يتم التخمر أي في هذه المرحلة تتكاثر البكتيريا.

وأشار الخبير: أنه من الصعب استنباط علاقة سببية بين البكتيريا والمركبات المتطايرة في حبوب البن، أي تلك المركبات التي تسهم في إكساب القهوة رائحتها، إذ أن العديد من هذه المركبات قد تكون ناتجة عن عملية الأيض البكتيرية في الحبوب، أو من مصدر كيميائي، وأضاف، لكننا وجدنا تأثير التجمعات البكتيرية بالفعل، منها بكتيريا حمض اللاكتيك.

حيث تعطي هذه البكتيريا الرائحة القوية الرائعة، ومن المثير للاهتمام أنه بالأحرى تعمل هذه البكتيريا بحماية النكهة عن طريق منع تطور أية بكتيريا أخرى قد تعطي رائحة كريهة.

بالخلاصة، جاء العلماء إلى أنه يمكن تحضير القهوة المثالية باستخدام الماء الساخن (70 درجة مئوية) وليس المغلي، كي لا تحترق حبوب البن.