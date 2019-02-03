أردوغان: استمعت لتسجيلات توثق لحظة مقتل خاشقجي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "المتورطين بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي 22 شخصًا".

وأضاف أردوغان في لقاء تليفزيوني مع قناة (تي آر تي) أن "الحكومة السعودية ملزمة بتقديم توضيحات".

وقال الرئيس التركي: "استمعت لتسجيلات صوتية توثق لحظة مقتل خاشقجي ولا أستطيع فهم صمت الولايات المتحدة إزاء الجريمة".

وقالت محققة الأمم المتحدة التي تقود تحقيقا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا الخميس الماضي إنها لم تتلق بعد كل المعلومات التي تريدها لكنها ما زالت تأمل في إجراء تحقيق ناجح.

وقُتل خاشقجي، الذي كان يكتب بصحيفة واشنطن بوست ويقيم في الولايات المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وأجرت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي محادثات في أنقرة واسطنبول مع وزراء ومسؤولين في المخابرات ورئيس مكتب الادعاء في اسطنبول. وتزور كالامار تركيا في مهمة مدتها أسبوع في إطار التحقيق.