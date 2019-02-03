أمريكا تعتزم إرسال 3750 جنديًا على الحدود مع المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الأحد إنها سترسل 3750 جنديا على الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك لمدة ثلاثة أشهر لدعم رجال الجمارك وحرس الحدود.

وقال المتحدث لوزارة الدفاع الأمريكية لـ"سبوتنيك": أن "نشر هذه القوة سيزيد العدد الإجمالي للقوات العاملة في دعم الأفراد العاملين في الجمارك وحماية الحدود إلى ما يقارب 4350 جنديا".

وأشار المتحدث إلى انه سيتم حتى نهاية أيلول/ سبتمبر القادم نشر أنظمة مراقبة متنقلة على الحدو، فضلا عن 240 كيلومترا من الأسلاك الشائكة بين نقاط التفتيش.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2017 أمرا تنفيذيا ببناء سياج على طول الحدود الأميركية المكسيكية يصر على أن تشارك المكسيك في تكلفة بنائه، وهو ما ترفضه المكسيك.