سلطات الاحتلال تبعد 6 مقدسيات عن الأقصى

أبعدت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، 6 مقدسيات عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة 15 يوما.

وذكر المحامي حمزة قطينة أن قوات الاحتلال في مركز القشلة أخلت سبيل 6 نساء بينهن قاصرة، بعد توقيعهن على قرار الإبعاد عن المسجد لمدة أسبوعين.

فيما أخلت سبيل المقدسية جهاد الرازم بشرط مثولها غدا أمام ما تسمى "محكمة الصلح" غربي القدس، بسبب رفضها التوقيع على قرار الإبعاد.

والمبعدات هن: سعاد عبيدية، صفاء إمام، زينب طروة وأبنتها دنيا، رانية غزاوي، ابتسام الطويل.

وأوضح قطينة أن المبعدات وجهت ضدهن تهمة الإخلال بالنظام العام والتواجد في باب الرحمة بالمسجد الأقصى، رغم أنه لم يحدث شيء بالمكان.