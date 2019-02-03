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"بطاقة ذكية" لمرضى السرطان ومرافقيهم تسمح لهم بالتنقل المجاني في مصر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:01 - 03 فبراير 2019
قطار مصري قطار مصري
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أصدرت هيئة السكك الحديدية في مصر تصاريح سفر على شكل "بطاقة ذكية" لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من 4 فبراير الجاري.

وقالت وزارة النقل في بيان لها اليوم الأحد إن تصاريح المجانية للتنقل يتم استخراجها حتى الدرجة الثانية المكيفة، من محل إقامة المرضى حتى مراكز العلاج.

وتسمح البطاقة المجانية للمريض باصطحاب مرافق واحد له، في نفس القطار وبذات الدرجة، إذا كانت حالة المريض تستدعي وجود مرافق له.

كما تتم إتاحة الحجز وصرف التذاكر في المحطات قبل السفر على القطارات المكيفه قبل السفر بخمسة عشر يوما وذلك بموجب تصريح السفر المستخرج للمريض والمرافق إن وجد.

وتصرف التصاريح من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات قسم قطاع المسافات الطويلة في مجمع السكة الحديد بالدور الرابع، ولاستخراج هذا التصريح تقدم المستندات الآتية:

1. تقرير مرضي من مركز علاج معتمد موجه للهيئة.

2. صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمريض.

3. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

4. صورتان شخصيتان مقاس 4*6 للمريض.

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