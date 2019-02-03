"الجیش العربي" ينفي اعتقال إسرائيل لأردنیین

ذكر مصدر عسكري مسؤول في القیادة العامة للقوات المسلحة الأردنیة، توضیحا لما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول اعتقال الجیش الاسرائیلي لمواطنین أردنیین صباح الیوم الأحد.

وأوضح المصدر، أن المعتقلین لیسوا اردنیین وھم من احدى الجنسیات العربیة، حیث ضلوا الطریق وتجاوزوا المنطقة الحدودیة وتم اعتقالھم من قبل الجیش الاسرائیلي، بحسب موقع ھلا أخبار التابع للقوات المسلحة الأردنیة.

ودعت القیادة العامة للقوات المسلحة الاردنیة بأنه على كل من یقوم بنشر مثل ھذه الاخبار تحري الدقة والمصداقیة قبل بث مثل ھذه الإشاعات التي لیس لھا أساس من الصحة وان تأخذ المعلومات من مصادرھا المؤكدة وإلا تكون طرفا في التشویش على المواطنین.