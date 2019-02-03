قريبًا.. الانتهاء من إنشاء ساحة جمركية لإستقبال البضائع الواردة لغزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، بأنّ وزارة الاقتصاد الوطني ستنتهي في الأيام القادمة من إنشاء ساحة جمركية خارجية لإستقبال البضائع الواردة من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان صحفي، أنَّ وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارات أخرى، ستنهي العمل في الأيام القادمة القليلة من إنشاء ساحة جمركية خارجية لاستقبال البضائع الواردة إلى القطاع، من معبر كرم أبو سالم التجاري، وبوابة صلاح الدين.

وأضاف أنّ الساحة الجمركية ستكون بمساحة تقدر بـ(8) دونمات، بهدف متابعة السلع والبضائع الواردة إلى القطاع، وتفحص مدى مطابقة تلك البضائع والسلع مع الشروط والمواصفات الفلسطينية.