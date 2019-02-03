ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

إخلاء 40 عائلة من مبنى سكني بعد اندلاع حريق شمال شرق القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:53 - 03 فبراير 2019
صورة تعبيرية صورة تعبيرية
مشاركة

 أخلت طواقم الدفاع المدني في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، مساء اليوم الأحد، أربعين عائلة بعد اندلاع حريق في لوحة الأمّانات الرئيسية لمبنى سكني مكون من تسعة أدوار بضاحية السلام.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن الطواقم بالتعاون مع ثلاث مركبات إطفاء من مركز واد الجوز بمدينة القدس، تمكنت من السيطرة على الحريق وتأمين وإخلاء سكان المبنى فيما جرى تقديم الإسعاف لمواطنة أصيبت بحالة اختناق نتيجة للحريق وكثافة الدخان، تم تسليمها لإسعاف الهلال الأحمر .

وأشار إلى أن الطواقم عملت على تأمين المبنى وتهويته، والتأكد من إخماد النيران وعدم تجددها.

متعلقات