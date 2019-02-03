محكمة مصرية تحكم بحبس إسرائيلي 3 سنوات

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء بجلستها، اليوم الأحد، بحبس الإسرائيلي "ي.إ.س" 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط معه وإلزامه بالمصاريف الجنائية لقيامه بتهريب مخدر "البانجو" عبر منفذ طابا.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 10 أكتوبر 2018 أثناء قيام عناصر أمن معبر طابا بإنهاء إجراءات السفر وتفتيش الأشخاص والحقائب من خلال بوابة الكشف عن المعادن من خلال جهاز "الاكس راى"، حين عثر بأحد حقائب المتهم- 23 سنة ويعمل بمطعم في إسرائيل ومقيم في تل ابيب- على كمية من نبات البانجو المخدر داخل كيس بلاستيك شفاف.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 197 لسنة 2018 جنايات طابا.

وبعرض المتهم على نيابة "نويبع" قرر وكيل النيابة إخلاء سبيل المتهم بكفالة 500 جنيه وفي حال تعذره عن السداد يعرض مرة أخرى على النيابة، وقام المتهم بسداد الغرامة وسافر إلى إسرائيل.

وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتسجل برقم 359 لسنة 2018 على جنوب سيناء وبجلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم.