نقيب الموظفين يوضّح حقيقة صرف رواتب موظفي السلطة بغزة

أكد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية عارف أبو جراد، أنَّ موعد صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة عن شهر يناير/ كانون الثاني، لم يحدد بعد.

وأوضح أبو جراد في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، أنّه لم يحدد موعد صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، حتى اللحظة، قائلاّ، :"إنه تم التواصل مع وزارة المالية في رام الله للاستعلام عن موعد صرف الراتب، دون تحديد موعد بشأن الصرف".

وأشار أبو جراد، إلى أنّه حال توفر موعد صرف رواتب موظفي السلطة عبر البنوك في قطاع غزة، سيتم التعميم في وسائل الإعلام للتوجه للبنوك لاستلام الراتب.