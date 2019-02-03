محكمة الاحتلال ترفض الافراج عن والدة وشقيق الشهيد نعالوة

قررت المحكمة العسكرية في سالم، اليوم الأحد، رفض الإستئناف الذي قدم بحق الأسيرة وفاء مهداوي والدة الشهيد أشرف نعالوة والأسير أمجد نعالوة أخ الشهيد أشرف من ضتحية شويكة قرب طولكرم، والإبقاء عليهما في السجن.

واعتقل الاحتلال والدة وأخ الشهيد أشرف على إثر تنفيذ الشهيد أشرف عملية إطلاق نار قُتل فيها مستوطنين وأصيب ثالث بجراح خطيرة، في 7 تشرين الأول- أكتوبر الماضي داخل المنطقة الصناعية بركان في مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي مدينة سلفيت.

وأصدر بحقهما لائحة اتهام تفيد بعلمهما بنية أشرف تنفيذ عملية فدائية، كما قام في وقت سابق باعتقال والده وليد نعالوة وأخته فيروز نعالوة ثم أفرج عنهما في وقت لاحق.