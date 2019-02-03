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مجهولون يعتدون على أربعة موظفين من السياحة برام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:36 - 03 فبراير 2019
تعبيرية تعبيرية
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 أصيب أربعة من موظفي دائرة السياحة والآثار في رام الله، بجروح ورضوض، اليوم الأحد، بعد اعتداء مجهولين عليهم في قرية دير بزيع غرب رام الله.

وقال مدير عام الآثار صالح طوافشة، إن الموظفين كانوا في مهمة عمل في المنطقة المذكورة وتفاجأوا بمجموعة من لصوص الآثار يقومون بعمليات تنقيب في الموقع، وحاولوا اعتراضهم بموجب القانون لكنهم تعرضوا للاعتداء.

وأضاف أن أحد الموظفين أصيب بصخرة كبيرة في صدره وآخر تعرض لمحاولة خنق، فيما أصيب الاثنان الاخران بجروح ورضوض، ويرقد جميعهم في مجمع فلسطين الطبي.

وأشار طوافشة إلى أن المعتدين تمكنوا من الفرار، وانه جرى إبلاغ الشرطة بالحادث، والتي باشرت بالتحقيق للوصول إلى الفاعلين وإلقاء القبض عليهم.

"وفا"

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