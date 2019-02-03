مصرع 6 أشخاص وإصابة 617 آخرين بحوادث سير الشهر المنصرم

لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب 617 آخرين بجروح، جراء 964 حادث سير وقعت الشهر الماضي في الضفة الغربية .

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 964 حادث سير، نتج عنها مصرع ستة أشخاص وإصابة 617 آخرين، وصفت إصابة 13 منهم بالخطيرة و56 بالمتوسطة، و548 بالطفيفة .

وأضافت أن شرطة المرور فحصت الشهر الماضي 43307 مركبات، وأنزلت عن الشارع 697 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 18322 مخالفة مرورية، وحجزت 708 مركبات للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 49 مركبة غير قانونية .