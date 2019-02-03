استقرار الوضع الصحي للأسير المصاب أنس موسى

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الأحد، باستقرار الوضع الصحي للأسير الفتى أنس اسماعيل موسى (18 عاما) من بلدة الخضر ببيت لحم، والذي يقبع حاليا في مستشفى "شعار تصيدك" الاسرائيلي.

ولفت عجوة، الى أن الاسير موسى كان أصيب يوم الخميس الماضي برصاص الجيش الاسرائيلي في قدميه، بزعم إلقائه زجاجات حارقة على سيارات مستوطنين بالقرب من بلدة الخضر، وتم إجراء عملية جراحيه له أول أمس، تم خلالها استئصال الرصاصتين وزراعة براغٍ بالقدم اليسرى.

وأضاف، "أنه من المقرر عقد جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في عوفر للأسير موسى يوم غد، دون حضوره نظرا لوضعه الصحي".