حماس تعلن موعد اجتماعها مع المخابرات المصرية في القاهرة



أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاحد، موعد اجتماع وفدها الذي وصل العاصمة المصرية (القاهرة)، مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية.

وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق في تغريدة عبر حسابه على (تويتر) إن وفد الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية سيجتمع مع رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير عباس كامل والفريق المسؤول عن الملف الفلسطيني، غدا الاثنين.

وأضاف الرشق أن وفد حماس سيبحث مع المسؤولين المصريين ملف العلاقات الثنائية وتطورات الوضع الفلسطيني والتهدئة والمصالحة.

يذكر أن وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية غادر اليوم الأحد، قطاع غزة عبر معبر رفح متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة.