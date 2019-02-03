"قناصة سرايا القدس" حاضرة في مواقع التواصل الاجتماعي!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي بثته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والذي يظهر مشاهد من عملية القنص التي نفذها مجاهدو سرايا القدس قبل حوالي أسبوعين شرق المنطقة الوسطى، رداً على اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني.

وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي بشكلٍ كبير مع مقطع الفيديو الذي أظهر قنص جندياً إسرائيلياً خلال إطلاقه الرصاص بشكل مباشر صوب الفلسطينيين المتظاهرين شرق قطاع غزة، قبل أن يتم قنصه برأسه مباشرة، مثمنين دور المقاومة في حماية شعبنا الفلسطيني.

واظهر تفاعل النشطاء سواء الفلسطينيين أو العرب والمسلمين حُبهم وتمسكهم في المقاومة الفلسطينية كخيار استراتيجي في التصدي للاحتلال الذي الإسرائيلي، وكنهج قادر على استعادة الحقوق والثوابت الفلسطينية.

الناشط محمد عيد كتب على صفحته في تويتر "رغم الحزن والألم على فقدان أحد رجالات المقاومة ولكن اثلجتم صدورنا رجال المحور.. #سرايا_القدس بوركت_سواعدكم".

وكبت الناشط أحمد الحجار على صفحته في تويتر "سَلمت يمين من سدّد وصور ورصد تلك الضربة لجندي صهيوني مجرم يقوم بإطلاق النار على المواطنين العُزل شرق مدينة غزة".

وتغزل حساب يافا على تويتر تحت هاشتاج #ثائرون_فلسطينيون بسرايا القدس، كاتباً "بالميدان يا سرايا القدس رجالك.. وحدة أيطال.. للقدس بنرفع راية.. بسرايا رجال .. تشكيلة العسكرية.. وحدة ابطال قناصة ومدفعية.. وحدات النار وحدة ه الصاروخية.. بالميدان يا سرايا القدس رجالك.. حمم وإعصار فرسان الميدان".

الناشط ياسر أبو عاذرة كتب على صفحته في تويتر "الرصاصة يقابلها رصاصة.. #سرايا_القدس"، كما وكتب محمد الققيد على صفحته في تويتر تسلم يد القناصة #سرايا_القدس"، وكتب تدوينة أخرى بعدها جاء فيها "أحلى اشي بالفيديو..

إلى اللقاء في عملية جهادية أخرى.. أسود السرايا تزأر".

وكتب ساهر بشير الأستاذ على صفحته في موقع فيس بوك "❤ سرايا القدس ❤ أنتم أبطال التاريخ ❤ وعنوان المعركة ❤ أسياد النزال ❤ رأس حربة المقاومة ❤ ????كل الحب والاحترام والتقدير لكم يا أبطال فلسطين يا فخر الامة الإسلامية ????".

بثّت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي يوم الأحد، مقطع فيديو يُظهر قنص مقاتليها ضابطًا إسرائيليًا على حدود قطاع غزة في 22 يناير/ كانون ثاني الماضي.

وأظهر الفيديو الضابط وهو يتمركز خلف تلة رملية ويُطلق النار باتجاه الأراضي الفلسطينية قُبيل قنصه، فيما كُتب على الشاشة أثناء ذلك إنه كان يستهدف المواطنين والمزارعين.

وأوضح المقطع أن الضابط أصيب برصاصة مباشرة في أعلى الخوذة العسكرية التي كان يرتديها على رأسه، ثم وضع يداه على رأسه وبقي منبطحًا بعد إصابته.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إصابة ضابط بجراح طفيفة بعملية قنص في ذلك اليوم على حدود شمالي القطاع، وقصف على أثر ذلك نقطة رصد للمقاومة استشهد داخلها المقاوم محمود النباهين من كتائب القسام.

تسلم يد القناصة????#سرايا_القدس — mohammed mq (@mohammedmq1) ٣ فبراير ٢٠١٩

سَلمت يمين من سدّد وصور ورصد تلك الضربة لجندي صهيوني مجرم يقوم باطلاق النار علي المواطنين العُزل شرق مدينة غزة #سرايا_القدس — احمد الحجار#غزة (@aHmEd_mohma) ٣ فبراير ٢٠١٩