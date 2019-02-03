هذه المشاريع المطروحة عن السعودية بالكونغرس الشهر الماضي

استعرض صحفي عربي مقيم في واشنطن الأحد، أبرز مشاريع القوانين التي طرحت في الكونغرس الأمريكي، بشأن السعودية خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2019.

وقال الصحفي زيد بنيامين في تغريدة بموقع "تويتر" إن أبرز المشاريع، "هو منع مشاركة القوات الأمريكية في العمليات العدائية في اليمن، وكذلك منع مشاركة وتمويل القوات الأمريكية في أي عمليات مستقبلية لإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود".

وتابع بنيامين: "أيضا طرح الكونغرس مشروع قانون مراقبة المناهج السعودية، وإنهاء المساعدة الأمنية الأمريكية للسعودية لحين محاسبة المتورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي".

وأشار إلى أن الكونغرس ناقش أيضا خلال الشهر الماضي، منع قبول أي تمثيل مستقبلي في القنصليات السعودية التي يثبت تورطها في تهريب طلبة سعوديين متهمين بجرائم في الولايات المتحدة، وإغلاق القنصلية في لوس أنجلوس في حال ثبوت تورطها في مثل هذه الأعمال.



