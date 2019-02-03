الصور الأولية للجدار حول قطاع غزة

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإقامة "العائق العلوي" على حدود قطاع غزة، بدعوى منع تسلل فلسطينيين من داخل القطاع إلى فلسطين المحتلة.

ونشر جيش الاحتلال صورا أولية للجدار، الذي بدا عبارة عن أسيجة وأسلاك شائكة بارتفاع ثمانية أمتار، تنوي "إسرائيل" إقامته على امتداد حدود القطاع بطول 65 كيلو متر.

وبحسب ما ذكرت مصادر الاحتلال، فإن الجدار يقام فوق المنطقة التي أقامت فيها قوات الاحتلال عائقا أرضيا، لمنع المقاومة من حفر أنفاق "هجومية" تصل إلى داخل المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وقال "عيرن أوفير" قائد إدارة الحدود والمعابر في وزارة الجيش الإسرائيلية: إن وزارة الجيش والجيش شرعا بإقامة المرحلة الاولى من "العائق العلوي" فوق جدار "العائق الأرضي".

وأضاف أن الجدار سوف يمنع عمليات تسلل الفلسطينيين من داخل القطاع إلى المستوطنات المجاورة و"إسرائيل".

ومن المقرر أن ينتهي بناء الجدار في نهاية العام الحالي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أقامت بعد انتفاضة الأقصى" عام 2002 جدارا اسمنتيا لفصل الضفة الغربية عن القدس واراضي عام 48، كما أقامت جدرانا مشابهة للجدار الذي بدأت بإقامته حول القطاع، على الحدود مع مصر والأردن ولبنان وهضبة الجولان المحتلة.