غزة: الحكم بالإعدام على قاتل الطفل أحمد فرج الله

أصدرت محكمة بداية دير البلح اليوم الأحد حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مواطن أدين بتهمة القتل عمدا خلافا لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان (ع/ف) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل الطفل أحمد موسى فرج الله، إذ حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقا حتى الموت ومصادرة الأدوات المضبوطة، عن التهم المسندة إليه في لائحة الاتهام.

وتضمنت لائحة الاتهام القتل قصدا، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة خلافا لمواد القانون.

وجاء حكم الإعدام في بيان للمجلس الأعلى للقضاء بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من النيابة العامة.

والطفل فرج الله (9 أعوام) قُتل بتاريخ 28/11/2009 في المنطقة الوسطى على يد الجاني بآلة حادة.