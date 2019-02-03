آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين.

وقالت الداخلية في بيانٍ مقتضب أن السفر ليوم غدٍ الاثنين سيكون "للحافلة الرابعة والخامسة، والحافلة السادسة حتى الرقم (50) من كشف (1/31)".

وشددت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، فيما نوها إلى ضرورة التواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

لمُطالعة الأسماء في كشف السفر: اضغط هنا