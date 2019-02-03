البريم: قنص الضابط الصهيوني عملية استثنائية واجبة للرد على جرائم الاحتلال

أكد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي مصعب البريم، أن الدفاع عن شعبنا وردع العدو هو مهمة ورسالة وواجب المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عنه تحت أي ظرف.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قد بثت شريطاً مصوراً لضابط "إسرائيلي" وهو يطلق النار من بندقيته على المواطنين الفلسطينيين والمزارعين في الجانب الفلسطيني قبل أن يستهدف برصاصة قنصاً.

وشدد البريم على أن قنص الضابط عملية استثنائية واجبة للرد على جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة ميدانياً بهدف طرق جدار الصمت الدولي امام هذا الارهاب بحق شعبنا الفلسطيني.