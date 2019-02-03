محكمة بداية دير البلح تصدر حكما بإعدام مدان بقتل الطفل أحمد فرج الله

أصدرت محكمة بداية دير البلح، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مواطن أدين بتهمة القتل عمداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان(ع/ف) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل الطفل المغدور أحمد موسى فرج الله، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة الأدوات المضبوطة، عن تهمة القتل قصداً، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون.

وجاء حكم الإعدام بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة.

يشار الى ان الطفل فرج الله والبالغ من العمر9 أعوام قتل بتاريخ 28/11/2009 في المنطقة الوسطى على يد الجاني بآلة حادة .