نتنياهو يعلن البدء بإقامة جدار لمنع تسلل الغزيين ويهدد غزة بالحرب مجدداً

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة "الإسرائيلية" اليوم الاحد، " لقد بدأنا مطلع الاسبوع اقامة الجدار العلوي لمنع تسلل الغزيين عبر السياج الفاصل.

وهدد نتنياهو القطاع: " اذا لم يحافظوا على الهدوء في غزة لن نتردد بشن عمل عسكري حتى لو كان خلال الحملة الانتخابية للأحزاب "الإسرائيلية" .

وكشفت القناة العبرية الثانية، أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بعثت برسالة شديدة اللهجة إلى حركة "حماس" في قطاع غزة عبر الوسطاء المصريين.

وبحسب القناة العبرية فإن مفاد الرسالة أن "إسرائيل لن تتردد في شن حرب على قطاع غزة، ويمكن للسلطات الإسرائيلية اتخاذ قرارات صعبة وقت الانتخابات".

وذكرت القناة العبرية أن الرسالة التي وصلت عبر الوسطاء المصريين إلى حركة "حماس"، الخميس الماضي، طالبت بوقف المظاهرات قرب السياج الفاصل "مسيرات العودة"، وإلا لن تتردد "إسرائيل" في شن حرب على غزة.

واضاف نتنياهو قائلا "لدي رسالة للقيادة الايرانية " نحن نعلم ماذا تفعلون ونحن نواجه ما تفعلون"