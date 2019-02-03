الطيراوي يهدد قطاع غزة بمزيد من العقوبات

هدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، أهالي قطاع غزة بمزيد من العقوبات، مدعيا أنها ستكون ضد حركة حماس مباشرة دون المساس بالمواطنين.

وقال الطيراوي في لقاء على تلفزيون فلسطين، مساء أمس السبت، إن السلطة تدرس الآن كيفية التعاطي مع حماس مباشرة دون المساس بالمواطنين في غزة، بهدف "الضغط عليها حتى تعود لرشدها للبيت الفلسطيني" وفق وصفه.

وأضاف: "هذه الإجراءات التي يتم دراستها من أجل الذهاب لبؤرة المرض بعيداً عن أهلنا في غزة، لأن ليس جميع غزة حماس"، مشيراً الى أن السلطة أخطأت كثيراً في أنها لم تأخذ إجراءاتها "العقابية ضد حماس" في اليوم التالي للانقسام.

وتابع الطيراوي: "لكن حلم ابو مازن كان مختلفاً، وهو اعطاء فرصة لحماس للارتداع"، لافتاً إلى أنه تم إعطاءها ثلاث فرص لذلك.

وبخصوص اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس لإدارة المؤسسات الحكومية في غزة، وتم الإعلان عن حلها عام 2017، قال الطيراوي إن اللجنة الإدارية لم تحل.

وأضاف: "هم قالوا إننا قمنا بحلها لكن بقيت تعمل، والدليل أن الوزراء عندما كانوا يذهبون لغزة، وكانوا يمنعوهم من ممارسة عملهم في الوزارات".

وأشار إلى أنه لا يوجد لقاءات أو حوارات مع حماس، مضيفاً: "المطلوب منها أن توافق على كل ما تم الاتفاق عليه أو تتحمل المسؤولية كاملة".

يشار الى أن السلطة فرضت العديد من العقوبات التي تتواصل للعام الثاني على التوالي مست مصالح المواطنين في قطاع غزة بشكل مباشر، وتضمنت تقليص الرواتب لنحو 50% وإحالة الآلاف للتقاعد المبكر الإجباري، وتقليص التحويلات الطبية والتضييق على التحويلات المالية للمؤسسات الخيرية، وغيرها من العقوبات.