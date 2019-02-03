لن يحمل مساعدات..وفد قافلة أميال من الابتسامات في طريقة لغزة

أكد رئيس تجمع المؤسسات الخيرية أحمد الكرد، أن وفد قافلة "أميال من الابتسامات" المكون من 3 شخصيات، في طريقه إلى قطاع غزة المحاصر منذ 13 عاما.

وذكر في تصريحات صحفية، أن "هدف الوفد من الزيارة، هو دراسة ومعاينة الأوضاع الإنسانية والصحية والإغاثية في قطاع غزة"، مؤكدا أنهم "لا يحملون مساعدات في هذه الزيارة لغزة"، مضيفا أن الوفد يسعى للتعرف والاطلاع على الوضع العام لقطاع غزة المحاصر، ومن ثم نقل الصورة للعالم الخارجي.

ونوه الكرد إلى أنه في اتصال مع الوفد الساعة 9:30 تقريبا، ما زالوا على "معدية الفردان منذ ليلة أمس"، وهي المعدية التي تقع على قناة السويس ومخصصة لعبور المسافرين نحو سيناء وقطاع غزة، وتوقع وصولهم "بسبب ظروف سيناء" مساء الأحد أو الاثنين.

وأعلنت الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة السبت، أن وفدا من قافلة "أميال من الابتسامات 35"، سيصل إلى قطاع غزة الأحد عبر معبر رفح البري لمعاينة الأوضاع الصحية في القطاع.

وأوضح رئيس الهيئة الشعبية ومنسق عام القافلة عصام يوسف، أن الزيارة تهدف إلى "معاينة الوضع الصحي في غزة، وتدارس آليات دعم المستشفيات بالوقود لاستمرارها في خدمة المرضى والمصابين".