مادورو يقترح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لحل الأزمة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تأييده لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال العام الجاري.

وقال مادورو خلال خطاب له أمام أنصاره في العاصمة كاراكاس، إنني اقترح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في محاولة لحل الأزمة السياسية الت تعصف في فنزويلا.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2020.

وشهدت فنزيلا السبت، مظاهرات حاشدة بعضها مؤيد للرئيس مادورو، والبعض الآخر خرج تأييدا لزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن تنصيب نفسه رئيسا للبلاد.

من جهته، أعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو السبت، أمام آلاف من أنصاره في كراكاس، أن تظاهرة جديدة مناهضة للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو ستنظم في 12 شباط/فبراير.

ودعا غوايدو إلى "تظاهرتين كبيرتين"، الأولى في يوم الشباب في فنزويلا في 12 شباط/فبراير والثانية مرتبطة بوصول المساعدات الإنسانية من دون أن يحدد موعدها.

وفي وقت سابق، أعلن غوايدو أن مساعدات إنسانية ستصل في الأيام المقبلة إلى الحدود الكولومبية والبرازيل والى "جزيرة في البحر الكاريبي"، داعيا الجيش إلى السماح بدخولها البلاد.