طقس فلسطين: ارتفاع الحرارة حتى الأربعاء

: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد، صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها بحدود 5 درجات مئوية في مثل هذا الوقت من السنة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ومغبرا وجافاً على مختلف المناطق، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والاربعاء، يكون الجو غائما جزئيا ومغبرا على ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على المناطق المختلفة خلال النهار تشتد في ساعات الليل ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والرياح شرقية تتحول الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .