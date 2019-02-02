"هواوي" تسبق "سامسونج" وتطلق أول هاتف قابل للطي

تمتاز شركة "هواوي" بالابتكارات المثيرة والمتجدّدة، والتي نالت إعجاب الكثير من المستخدمين خلال فترة وجيزة.

ورغم الحملة الدولية لمقاطعتها على أثر ادعاءات تفيد بتجسّسها لصالح الحكومة الصينية، تعلن اليوم "هواوي" عزمها طرح أول هاتف قابل للطي في العالم وبشبكة 5G.

ووفقاً لتغريدات الشركة على حسابها الرسمي في تويتر، اليوم السبت، فإنها ستعلن عن هاتفها القادم خلال المؤتمر العالمي الأكبر للجوال بالعالم، في 24 فبراير الجاري.

وبهذا الإعلان ستكون "هواوي" متقدمة على "سامسونج"، رغم أن الأخيرة هي من أعلنت البدء بابتكار الشاشات المرنة القابلة للطي.

لكن هواوي ستطلق الهاتف الأول من نوعه، وبشاشات من نوع "BOE" المرنة وغير القابلة للكسر.

وقالت الشركة: "سنعلن عن النموذج الأول لهاتفنا في مؤتمر الجوال في برشلونة، وسنستمر في تحسيناتنا عليه بما يضمن أفضل كفاءة وأداء قبل طرحه في منافذ البيع".

ولم تذكر باقي مواصفات الجهاز من حيث المعالج والكاميرا وحجم ذاكرة الوصول العشوائي أو ذاكرة التخزين.