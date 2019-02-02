ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات ثقافية
  3. عرض الخبر

"هواوي" تسبق "سامسونج" وتطلق أول هاتف قابل للطي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:22 - 02 فبراير 2019
مشاركة

تمتاز شركة "هواوي" بالابتكارات المثيرة والمتجدّدة، والتي نالت إعجاب الكثير من المستخدمين خلال فترة وجيزة.

ورغم الحملة الدولية لمقاطعتها على أثر ادعاءات تفيد بتجسّسها لصالح الحكومة الصينية، تعلن اليوم "هواوي" عزمها طرح أول هاتف قابل للطي في العالم وبشبكة 5G.

ووفقاً لتغريدات الشركة على حسابها الرسمي في تويتر، اليوم السبت، فإنها ستعلن عن هاتفها القادم خلال المؤتمر العالمي الأكبر للجوال بالعالم، في 24 فبراير الجاري.

وبهذا الإعلان ستكون "هواوي" متقدمة على "سامسونج"، رغم أن الأخيرة هي من أعلنت البدء بابتكار الشاشات المرنة القابلة للطي.

لكن هواوي ستطلق الهاتف الأول من نوعه، وبشاشات من نوع "BOE" المرنة وغير القابلة للكسر.

وقالت الشركة: "سنعلن عن النموذج الأول لهاتفنا في مؤتمر الجوال في برشلونة، وسنستمر في تحسيناتنا عليه بما يضمن أفضل كفاءة وأداء قبل طرحه في منافذ البيع".

ولم تذكر باقي مواصفات الجهاز من حيث المعالج والكاميرا وحجم ذاكرة الوصول العشوائي أو ذاكرة التخزين.

 

متعلقات