الأهلي يفترس سيمبا التنزاني بفوز ساحق بأبطال إفريقيا

حقق فريق الأهلي المصري فوزاً ساحقاً على حساب ضيفه سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة في اللقاء الذي أقيم مساء السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأحرز أهداف الأهلي عمرو السولية، والتونسي علي معلول، والنيجيري جونيور أجاي، وكريم وليد "نيدفيد" (هدفان) في الدقائق الثالثة، و23، و31، و33، و40 على التوالي.

ورفع الفريق المصري رصيده إلى 7 نقاط متصدراً ترتيب المجموعة الرابعة، ومتقدماً على فيتا كلوب الكونجولي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم سيمبا برصيد 3 نقاط، وأخيراً شبيبة الساورة الجزائري برصيد نقطتين.

الأهلي حقق فوزاً سهلاً وأبدع في الشوط الأول بلمسات فنية رائعة وسيمفونية هجومية من خلال تعليمات مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، وسط أداء دفاعي هزيل للفريق التنزاني المستسلم بقيادة مدربه البلجيكي باتريك أوسيمس.