نابلس: الشرطة تلقي القبض على سيدة وزوجها وابنيها بحوزتهم مواد مخدرة

قبضت الشرطة اليوم السبت، القبض على سيدة وزوجها وابنيها مشتبه بهم بتجارة مواد مخدرة وقضايا نشل وسرقة، وصادر بحقهم مذكرات قضائية شرقي مدينة نابلس.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان لها، أنه وبناء على معلومات توفرت لشرطة مكافحة المخدرات حول وجود أربعة اشخاص داخل سيارة شرقي نابلس بحوزتهم مواد مخدرة، تم الترتيب في غرفة عمليات الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني والشرطة الخاصة تم ايقاف المركبة وتفتيشها والقاء القبض على سيدة وزوجها وابنيها وضبط بحوزتهم مادة يشتبه أنها مادة (الهايدرو) المخدرة ومادة يشتبه أنها مادة القنب المهجن وسجائر يشتبه أنها مخلوطة بمادة الحشيش المخدرة ودفاتر لف سجائر.

وأوضح البيان أن المشتبه بهم الأربعة، مشتبه بهم بعدة قضايا نشل وسرقة وتسول، وصادر بحق بعضهم مذكرات قضائية وأوامر حبس.

وأكد أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه بهم لمدة 24 ساعة لحين احالتهم للنيابة العامة اصولاً.