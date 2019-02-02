الاعلان عن نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس

أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، مساء اليوم السبت، عن أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس والتي بلغ نسبة التصويت فيها 76.4% .

وبين رئيس لجنة الانتخابات القاضي بشار نمر أن (2188) ناخباً من أصل 2863 مارسوا حقهم الانتخابي لانتخاب 13 عضوا لمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس تنافس على مقاعده 27 مرشحاً.

وأشادت اللجنة المركزية بسير العملية الانتخابية التي مارس الناخب حقه الانتخابي في جو ديمقراطي ومهني ساده الهدوء، ولم تسجل أي اشكاليات أو مخالفات، وجرى تمديدها حتى الساعة السادسة نظراً لكثافة الاقبال على الاقتراع ولإتاحة الفرصة للناخبين من الطائفة السامرية للإدلاء بأصواتهم.

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة: "اليوم نشهد ولادة مجلس منتخب جديد، بفعل عملية انتخابية ديمقراطية استطاع الناخب خلالها اختيار ممثليه بما يلبي رغباته وطموحه واحتياجاته في تحسين الخدمات وتنفيذ المشاريع والبرامج الهادفة الى توسيع الأنشطة الاقتصادية، ووضع خارطة اقتصادية من شأنها أن تسهم في معالجة مشاكل البطالة وخلق فرص عمل واعدة".

ولفتت إلى أن اجراء الانتخابات خطوة أولى في تنفيذ البرنامج الاصلاحي الشامل في الغرف التجارية، من خلال مجموعة من الاجراءات التي سيتم تنفيذها لاحقاً من شأنها تحسين البيئة القانونية الناظمة لعمل الغرف التجارية، مشددة على عمق الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في مقدمتها الغرف التجارية الصناعية التي تمثل الشريحة الاقتصادية الأكبر.

وعبرت عودة عن شكرها وتقديرها للجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية على تميزها في إدارة ملف الانتخابات، كما شكرت لجان الاشراف الفرعية في الغرف، والأجهزة الامنية وعلى رأسها جهاز الشرطة الذي عمل على توفير الهدوء والتنظيم بما يضمن نجاح العملية الانتخابية التي تعتبر مفخرة، وعرس ديمقراطي بامتياز متمنية للجميع النجاح والتوفيق.