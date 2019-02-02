تغريدة نجم مانشستر سيتي الساخرة تثير غضب ليفربول

أثارت تغريدة كتبها كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي على تويتر جدلا لما حملته من طابع ساخر لسقوط ليفربول في فخ التعادل أمام ليستر سيتي ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وخسر السيتي من نيوكاسل بنتيجة 2-1، إلا أن ليفربول لم يستثمر تعثر الوصيف لتوسيع الفارق لمصلحته إلى 7 نقاط، واكتفى بالتعادل أمام ليستر سيتي ليصبح الفارق 5 نقاط.

وعلق الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول على تغريدة ووكر، قائلا: "لم يسبق لي الاحتفال أبدا عندما يفقد أي فريق نقاطا أو يخسر مباراة، بالنسبة لي هذا ممنوع".

ونشر ووكر صورة لهاري ماغواير صاحب هدف تعادل ليستر سيتي وهو يتحدث مع أحد المشجعين في المدرجات خلال كأس العالم الأخيرة، وكتب مدافع السيتي تعليقا في تغريدته: لقد أعتقدوا أنهم سيزيدون الفارق في الصدارة إلى 7 نقاط "في إشارة إلى ليفربول".

إلا أن ووكر قام بحذف التغريدة كي لا تتسبب بمزيد من البلبلة بسببها.

من جهة أخرى لم يعر الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي اهتماما للأمر، قائلا: "لا أهتم بوسائل التواصل الاجتماعي وتغريدات اللاعبين وما ينشرونه على حساباتهم، لا يمكن السيطرة عليها، الدافع هو الفوز بالمباريات ولا يتعلق الأمر بتغريدة أو بأخرى".

ويستضيف مانشستر سيتي ضيفه أرسنال على استاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريميرليغ غدا الأحد فيما يحل ليفربول ضيفا على وست هام يونايتد الاثنين القادم.