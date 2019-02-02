"إسرائيل" ترفع سقف التهديد.. إما وقف المسيرات أو الحرب

كشفت القناة العبرية الثانية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعثت برسالة شديدة اللهجة إلى حركة "حماس" في قطاع غزة عبر الوسطاء المصريين.

وبحسب القناة العبرية فإن مفاد الرسالة أن "إسرائيل لن تتردد في شن حرب على قطاع غزة، ويمكن للسلطات الإسرائيلية اتخاذ قرارات صعبة وقت الانتخابات".

وذكرت القناة العبرية أن الرسالة التي وصلت عبر الوسطاء المصريين إلى حركة "حماس"، الخميس الماضي، طالبت بوقف المظاهرات قرب السياج الفاصل "مسيرات العودة"، وإلا لن تتردد "إسرائيل" في شن حرب على غزة.

وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 مارس عام 2018 بالمناطق الشرقية لقطاع غزة، للمطالبة بحق العودة ورفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من 12 عاماً،