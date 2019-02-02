حرب بين جماهير الأهلي وبيراميدز.. لهذا السبب!

اشتعلت حرباً عنيفة بين جماهير الدائرة المستديرة في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدٍ لأحمد عفيفي وأخرى مسيئة له بعد انضمامه إلى فريق بيراميدز كمتحدثاً باسمه وخلع عباءة الدفاع عن نادي الزمالك، إضافة إلى موقفه من مباريات النادي الأهلي المؤجلة في الدوري الممتازة.

وقد دشنت الجماهير هشتاغات عدة منها "#الولا_عفيفي_دلدول_تركي ، #احمد_عفيفي_حراق ، #عفيفي_يدفع_مختلط_يعرض ، #عفيفي_اكبر_من_سخافتكم.

ويأتي ذلك في ظل الصراع بين الأهلي وبيراميدز، بسبب أزمة المباريات المؤجلة للمارد الأحمر، وما تبعها من بيانات متبادلة بين الطرفين.

من جانبه علق أحمد عفيفي على الهاشتاج المسيء، قائلا عبر حسابه الشخصي بتويتر: "عشان نخلص، لا بشتم ولا بتهم حد، كلامي دايما في الموضوع مش في الاشخاص ولا المؤسسات، مبتعرفش ترد على الفكرة بالفكرة دي مشكلتك مش مشكلتي، متعرفش اصلا الفرق بين مناقشة الموضوع ومناقشة الشخص فانا مش الجهة المناسبة لتأهيلك، عجزت خالص عن الرد فقررت تبدأ حملة اغتيال معنوي be my guest".

وكان بيراميدز والزمالك، قد اعترضا على عدم لعب الأهلي مبارياته المؤجلة حتى الآن، مما أثار أزمة في الوسط الرياضي.

وأرسل الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة، الجمعة، يخطره بتمسكه بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل.

ويأتي رد القلعة الحمراء بعد تصعيد نادي بيراميدز أزمته مع الجبلاية، بشأن تأجيل مباريات الأهلي، حيث تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الاتحاد المصري.

ورد أحمد عفيفي على خطاب الأهلي قائلا: "ما تمت المطالبة به هو تغيير المنافسين لضمان المتبقي من ما يسمى بتكافؤ الفرص وليس تعديل موعد المباريات بالتالي لن يؤثر ذلك على المسافات الزمنية بين المباريات بالتالي لا داعي للخوف من مزيد من الإجهاد، وأظن كما يظن الجميع أن الأهلي مستعد دائما لأي منافس لأنه - كما نعرف جميعًا - بمن حضر".

وغرد أحد الشبان بالقول: "فيفي اراجوز وشغلته بغبغان بيردد كلام طال عمره"، مشبهاً إياها بفيفي عبدو.

وكتب أخر: "جمهور الأهلى قرر يعملكو حمله تطهير من الوساخه والفساد ال عايشين ومش بمزاجكو ده غصب عنكو هتتطهرو يعنى هتتطهرو"

وقال أخر: " علشان ما نظلمش حد عفيفى جزء لا يتجزء من صفقه الشناوى".

وتسأل أخر: "ازاي زملكاوي وشغال في نادي تاني ..وده مش احتراف ولو احتراف يبقي تخلع تي شيرت الزمالك وتعلن ده ..والوثخ القطيع ال واقفين جمبك ههههه"

وفي المقابل رد محبي عفيفي حيث غرد أخر: "استمر يا هندسة.. فهذه ضريبة الجهل ندعم عفيفي علي هذا الهاشتاج، #عفيفي_اكبر_من_سخافتكم.

وعلق أخر: " المحترم بزياده ... المستوي اللي بتتكلم بي صعب يفهمو معلش اعذرهم بردو و هيحاولو يوقعوك كتير لانك بتنجح كل يوم و احنا معاك و وراك و داعمين ليك لحد ما توصل ابعد الحدود مش عشان انت زملكاوي لا عشان انت تستحق اكتر من كدا .. اللي زيك مش بنشوفو كتير كمل"

سؤال بس انت ازاي زملكاوي وشغال في نادي تاني ..وده مش احتراف ولو احتراف يبقي تخلع تي شيرت الزمالك وتعلن ده ..والوثخ القطيع ال واقفين جمبك ههههه#عفيفي_يدفع_مختلط_يعرض — SALMA BLACK (@SALMABLACK2) ٢ فبراير ٢٠١٩

جمهور الاهلى قرر يعملكو حمله تطهير من الوساخه والفساد ال عايشين ومش بمزاجكو ده غصب عنكو هتتطهرو يعنى هتتطهرو#الولا_عفيفي_دلدول_تركي#عفيفي_يدفع_مختلط_يعرض — Khaled hasan (@Khaledh90020670) ٢ فبراير ٢٠١٩

#عفيفي_اكبر_من_سخافتكم

طبيعي ان كل ماهو مثقف محترم ناجح يكوي يشوي يولع زملكاوي جمييييييييييل ده كفايه انه اسمه أحمد❤️عفيفي ???????? يمثلنا عفيفي ويمثلهم شوبير????دا الفرق???????? — LoOZA????????♥️ (@SnowQue77964875) ٢ فبراير ٢٠١٩

المحترم بزياده ... المستوي اللي بتتكلم بي صعب يفهمو معلش اعذرهم بردو و هيحاولو يوقعوك كتير لانك بتنجح كل يوم و احنا معاك و وراك و داعمين ليك لحد ما توصل ابعد الحدود مش عشان انت زملكاوي لا عشان انت تستحق اكتر من كدا .. اللي زيك مش بنشوفو كتير كمل #عفيفي_اكبر_من_سخافتكم https://t.co/SHjcUfOFub — Mostafa Radwan (@Mostafa53120362) ٢ فبراير ٢٠١٩

عفيفى ده واحد فى حته تانية من حيث التفكير ويعامل بالفكر والمنطق مقنع جدا لأنه بكل بساطة عندما يطرح السؤال يجيبب بالعقل وليس بالتفاهه والخرافات@Ahmed1Afify #عفيفي_اكبر_من_سخافتكم #عفيفي_يكوي_يشوي — Mahmoud Abdelnaser (@Mahmoud83588237) ٢ فبراير ٢٠١٩

ارفع راسك انت اهلاوي حراق وبتحط على اي بوااااب .. في اقل من ساعه ياولاد ????????

اهلاوي انا والفخر ليا ????????

#عفيفي_يدفع_مختلط_يعرض pic.twitter.com/pi6ZiDM7Ac — Omar Mousa (@omarmosa93) ٢ فبراير ٢٠١٩