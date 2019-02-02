هذا ما قالته حماس عن توجه رام الله لتشكيل حكومة جديدة

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن تشكيل الحكومة المرتقبة من "فصائل منظمة التحرير" أحد خطوات عباس الانفصالية التي يتخذها لتمرير صفقة القرن وفصل قطاع غزة عن الوطن.

وقال القانوع في تصريح صحفي مساء السبت: "المقاطعة الواسعة من الفصائل للحكومة تؤكد انعزال فريق السلطة عن شعبنا وفصائله الوطنية وتعكس وحدته في مواجهة حالة الاستبداد وتثبيت الانقسام التي يمارسها أبو مازن وفريقه"

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أوصت رئيس السلطة محمود عباس بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة من "فصائل منظمة التحرير" بدلاً عن حكومة الحمد الله، الذي قدم استقالته، ولقيت خطوة مركزية فتح انتقادات من كافة الفصائل الفلسطينية وخاصة من فصائل المنظمة وعلى رأسها الجبهتين الشعبية والديمقراطية.