مازيمبي يذل الأفريقي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

حقق مازيمبي الكونغولي فوزاً تاريخياً على الافريقي التونسي بنتيجة 8 – 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "مازيمبي" ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت أهداف مازيمبي عن طريق كيفين مونديكو ومبوتو مابي وجاكسون موليكا "هدفين"، وميشي ميكا وايليا ميشكاك في الدقائق 12 و23 و37 و39 و62 و76 و81 و83 من عمر المباراة.

ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، يليه مازيمبي برصيد 3 نقاط في المركز الثاني، بينما ظل رصيد الأفريقي خالياً من النقاط في المركز الثالث علماً بأن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، قرر معاقبة الإسماعيلي بالاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بسبب شغب الجماهير.