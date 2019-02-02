العمل النسائي بالجهاد تطلق برنامجها التدريبي (إعداد مصمم جرافيك محترف)

أطلقت اللجنة الإعلامية العامة التابعة للعمل النسائي في حركة الجهاد الإسلامي صباح اليوم السبت برنامجا تدريبيا إبداعيا لنخبة من المتدربات المتخصصات في مجال الوسائط المتعددة والإعلام، وذلك بإشراف المدرب ومصمم الجرافيك سائد حسونة.

مسؤولة اللجنة الإعلامية العامة للعمل النسائي آمنة حميد أكدت على أهمية الإعلام الجديد، قائلة: "تُعدّ صياغة وتشكيل الرأي العام في المجتمعات من الأدوار الرئيسة التي تقوم بها وسائل الإعلام، ويتضاعف ذلك مع التطورات النوعية المتزايدة في مجالات تقنية الاتصالات، والتي منحت وسائل الإعلام إمكانات وقدرات هائلة في التأثير على الآخرين، الأمر الذي جعل من وسائل الإعلام عاملاً رئيساً من العوامل المؤثرة على الرأي العام في مختلف أنحاء العالم؛ إن لم يكن أهمها وتحديدا فيما يخص القضية الفلسطينية".

وأوضحت أن الإعلام الجديد اليوم يخترق كافة الحواجز وعلينا كفلسطينيين أن نستثمر هذا الكم من التطور وأن نفتح أبوابه ونوافذه على العالم، ليرى العالم بوضوح ظلم وإرهاب الاحتلال وجرائمه من خلال التركيز على القضايا الإنسانية مثل قضية الأسيرات والأسرى وانتهاكات الاحتلال وتجاوزاته لكل القوانين الدولية وفضح سياساته الشرسة والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، آملة أن يكون هذا الفريق نواة فريق أكبر وأشمل يعمل على إبراز دور "الإعلام المقاوم"، لما له من أهمية بالغة في التأثير النفسي على الشعوب العربية والإسلامية.

مدرب الفريق الأستاذ سائد حسونة قال خلال لقاءه مع المتدريبات: "إن أهم مرحلة من العمل الإعلامي الإبداعي هي صناعة المحتوى ومواءمته تماما مع الأهداف المرجوة من العمل نفسه، فكلما كانت القيمة الإنسانية التي يحمل التصميم مضمونها ومعناها السامي كلما زادت رقعة انتشار هذا العمل فبالتالي أصبح تداول هذا المحتوى بشكل كبير، وكلما كان إتقان العمل احترافيا زاد أيضا من نسبة إقناع الجمهور المستهدف والتأثير في وجدانه".

يذكر أن دائرة العمل النسائي في وقت سابق أعلنت عن نيتها لتشكيل فريق إبداعي متخصص يعمل في مجال إدارة منصات التواصل الاجتماعي ويتقن التصميم الاحترافي، الذي يواكب التطور التكنولوجي الراهن والذي يعتمده العام اليوم على المعرفة الرقمية والحداثة التي طرأت على كافة وسائل الإعلام وذلك من خلال تنفيذ أكثر من ورشة عمل في ذات السياق.











