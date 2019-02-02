"فتح" تبحث تشكيل حكومة جديدة من فصائل المنظمة

عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعا لها، اليوم السبت، في مقر التعبئة والتنظيم لحركة فتح بمدينة رام الله.

وبحثت اللجنة المركزية، بناء على تعليمات رئيس السلطة محمود عباس، عددا من القضايا المتعلقة بالأوضاع السياسية، والداخلية بما فيها قبول استقالة الحكومة من قبل الرئيس، وتشكيل حكومة سياسية فصائلية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

ورفضت الجبهتين الشعبية والديمقراطية -وهما من فصائل المنظمة- توجه رئيس السلطة محمود عباس لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير فقط وعدم توجهه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع الفصائل التي ترغب في الانضمام إليها.

وجرى خلال الاجتماع، بحث الأوضاع في قطاع غزة، خاصة بعد التحركات الأخيرة، إضافة إلى بحث أوضاع أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، ومعاناتهم جراء تنكر الاحتلال لحقوقهم المنصوص عليها في القوانين الدولية.

وجددت اللجنة المركزية التأكيد على الموقف الفلسطيني الثابت والواضح الرافض لكل المشاريع المشبوهة وللمؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وتمسكنا بثوابتنا الوطنية وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية، ووفق حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود العام 1967.