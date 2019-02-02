مواطن من غزة يرفع دعوة قضائية في لاهاي ضد غانتس وايشل

رفع مواطن من قطاع غزة دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في لاهاي، ضد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق بيني غانتس، والجنرال أمير إيشل قائد سلاح الجو "الإسرائيلي" في حينه.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن إسماعيل زيادة تقدم بالدعوى في نهاية مارس 2018، ضد غانتس وإيشل، بسبب مسؤوليتهما عن قصف "إسرائيل" لبيت عائلته في يوليو 2014 ما تسبب باستشهاد 7 من أفراد أسرته.

ووفقا للصحيفة، فقد كلّف غانتس وإيشل المحامية الهولندية كاثلاينة فان در بلاس لتترافع عنهما في لاهاي، مشيرةً أن بلاس قدمت طلبا للمحكمة برد الدعوى التي رفعها زيادة، بزعم أنه "لا صلاحية لمحكمة لاهاي بالنظر في الدعوى، وأنه يمكن الوصول إلى جهاز القضاء "الإسرائيلي" لرفع دعوى".

وأشارت الصحيفة إلى أن محامية الفلسطيني زيادة، "يمكنها تقديم ردها على طلب الرفض حتى الأسبوع الأول من مارس المقبل، وحينها يمكن تحديد موعد للنقاش حول مواقف الطرفين في المحكمة بلاهاي، التي ستحسم إذا كانت لها صلاحية محاكمة القائدين الإسرائيليين أم لا".