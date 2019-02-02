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داخلية غزة تعلن آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:41 - 02 فبراير 2019
معبر رفح معبر رفح
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن السفر يوم الأحد 3 فبراير 2019، سيكون للحافلة الأولى والحافلتين الثانية والثالثة من كشف (1/31).

ودعت الوزارة، المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الأحد، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للاطلاع على كشف أسماء المسافرين اضغط هنا

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