بيان مهم من وزارة الأوقاف حول مستقبل العمر لأهالي قطاع غزة

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية يوسف ادعيس، يوم السبت، بيانا مهماً، حول مستقبل موسم العمرة لأهالي قطاع غزة.

وقال ادعيس في بيانه، إن وزارته "تعمل بتوجيهات الرئيس محمود عباس من أجل تمكين أهلنا في قطاع غزة من أداء مناسك العمرة بيسر وسهولة، وقد أرسلت وفدا من كبار موظفي الوزارة قبل حوالي شهرين لمتابعة ترتيبات خروج المعتمرين من قطاع غزة، بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية في القاهرة، وبالتعاون مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية".

وأضاف أنه "تم وضع الضوابط والمعايير التي تضمن سلاسة هذا العمل وبما يضمن مصالح المواطن الفلسطيني في قطاع غزة".

وأشار إلى أن وزارته فوجئت قبل يومين بخبر تردد في وسائل الإعلام يقول بأن أشخاصاً قد توجهوا من قطاع غزة إلى مصر بادعاء أنهم من وزارة الأوقاف، "الأمر الذي تنفيه الوزارة جملة وتفصيلا". وفق الوزير ادعيس.

وأكد أن وزارة الأوقاف هي الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن هذا الموضوع والإشراف عليه، وأن الادعاء بغير ذلك سيؤدي إلى إفشال موسم العمرة مرة أخرى. وفق البيان.