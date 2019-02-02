ردّا على تصعيد الناتو.. روسيا تنشر فوجا إضافيا من مقاتلاتها على تخومه

عززت روسيا قواتها العسكرية في مقاطعة كالينينغراد المتاخمة لألمانيا غربي البلاد بفوج من المقاتلات، ردا على زيادة الناتو حشوده في منطقة البلطيق.

ونقلت "إنترفاكس" عن مصدر مطلع: "ضمن مجموعة طيران البحرية التابع لأسطول البلطيق الروسي، تم تشكيل فوج كامل من مقاتلات "سو-27".

وأضاف أن التشكيل الجوي الجديد، سينضم إلى فوج قاذفات كان قد تم تشكيله ونشره غربي البلاد في وقت سابق.

وسبق أن أفاد المكتب الصحفي لأسطول البلطيق، بأن طواقم فوج المقاتلات أجروا الأيام الأخيرة تدريبات على قيادة طائراتهم وخاضوا معارك جوية تدريبية بمقاتلات "سو-27"، تخللها رصد هدف معاد وإجباره على الهبوط في المطار".

يذكر أن المكون البري لمجموعة القوات في كالينيغراد، والذي يضم الفيلق 11 لقوات السواحل والقوات البرية التابعة لأسطول البلطيق، تم تعزيزه بفوج من الدبابات.

أما لواء الصواريخ المنتشر في هذا الجيب الروسي على ضفاف بحر البلطيق، فقد تم تزويده العام الماضي بمنظومات "إسكندر- إم" الصاروخية البالستية المتطورة.